Происшествия

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Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Греции

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Греции

20 марта злоумышленники осквернили памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции.

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