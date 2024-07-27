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Олимпиада-2024. Футбол. Испания сыграет с Доминиканой, Аргентина – с Ираком, Украина против Марокко, Франция примет Гвинею

Олимпиада-2024. Футбол. Испания сыграет с Доминиканой, Аргентина – с Ираком, Украина против Марокко, Франция примет Гвинею

Сборная Испании встретится с Доминиканской республикой в 2-м туре. Также в субботу Аргентина сыграет с Ираком, Украина – с Марокко, Франция примет Гвинею.

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