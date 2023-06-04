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Дилеры перестали выдавать машины клиентам

Дилеры перестали выдавать машины клиентам

Российские дилеры стали задерживать выдачу машин, заказанных и предоплаченных. А все из-за того, что ЭПТС (электронный паспорт транспортного средства) также стали с задержками получать статус действующих, а без него нельзя выдавать автомобиль.

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