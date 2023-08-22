Китайский гороскоп на 2024 год: Зеленый Деревянный Дракон принесет перемену во всех сферах жизни Елена ГалицкаяСоставьте планы и готовьтесь к переменам — китайский гороскоп на 2024 год обещает интересный поворот событий для всех знаков зодиака, сообщают журналисты информационного портала ФТаймс.