В Следственном комитете состоялся товарищеский турнир по мини-футболу, посвященный 70-летию криминалистической службы в России

В спортивном зале Следственного комитета Российской Федерации состоялся товарищеский турнир по мини-футболу с участием ветеранских команд правоохранительных органов, посвященный 70-й годовщине криминалистической службы в России.
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