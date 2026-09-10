Supreme Court rules against new Missouri redistricting map again

The U.S. Supreme Court ruled against Missouri's new congressional map again after two separate courts gave conflicting rulings.
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