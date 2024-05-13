Анатолий Аксаков: У россиян есть шанс хорошо заработать на процентах

Сегодня банки предлагают россиянам ставки по вкладам до года под заманчивые 16-17 процентов. Но тем, кто хочет более солидно приумножить свои капиталы, следует обратить внимание на цифровые финансовые активы, доходность по которым выше.
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