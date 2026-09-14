Российские легкоатлеты обратились к ООН и МОК с просьбой допустить к международным соревнованиям

Российские легкоатлеты направили письмо в Организацию Объединённых Наций (ООН), Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирную легкоатлетическую ассоциацию (World Athletics) с призывом прекратить дискриминацию в отношении российских спортсменов и разрешить их участие в международных соревнованиях наравне с легкоатлетами из других стран.