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Регионы России

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Российские легкоатлеты обратились к ООН и МОК с просьбой допустить к международным соревнованиям

Российские легкоатлеты обратились к ООН и МОК с просьбой допустить к международным соревнованиям

Российские легкоатлеты направили письмо в Организацию Объединённых Наций (ООН), Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирную легкоатлетическую ассоциацию (World Athletics) с призывом прекратить дискриминацию в отношении российских спортсменов и разрешить их участие в международных соревнованиях наравне с легкоатлетами из других стран.

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