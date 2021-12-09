Спрос на конфеты и мандарины вырос на 33% в России

Также ретейлеры зафиксировали увеличившийся спрос на сладости и фрукты. Помимо этого, жители России стали тратить на 10% больше денег для покупки подарков в сравнении с прошлым годом, подчеркнули в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров.