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Спрос на конфеты и мандарины вырос на 33% в России

Спрос на конфеты и мандарины вырос на 33% в России

Также ретейлеры зафиксировали увеличившийся спрос на сладости и фрукты. Помимо этого, жители России стали тратить на 10% больше денег для покупки подарков в сравнении с прошлым годом, подчеркнули в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров.

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