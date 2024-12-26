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Лучшие шутки 2024 года по версии MAXIM

Лучшие шутки 2024 года по версии MAXIM

Обычно MAXIM шутит сам. Но раз в год, шутки ради, выбирает лучшие шутки других! фото: MAXIMВесь год вся редакция MAXIM изо всех сил день за днем собирала для вас лучшие шутки из «Твиттера» (который давно уже X, но вдруг вы читаете эту публикацию из X века).

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