«Адские санкции» дали Трампу рычаги, но он ими не воспользуется – эксперт

Профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман в программе «Мнение» на News Front , что принятие закона об «адских санкциях» против России дает президенту США Дональду Трампу рычаги влияния на РФ, Иран и их партнеров, но использовать их глава Белого дома вряд ли будет.