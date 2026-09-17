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NewsOne

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«Адские санкции» дали Трампу рычаги, но он ими не воспользуется – эксперт

«Адские санкции» дали Трампу рычаги, но он ими не воспользуется – эксперт

Профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман в программе «Мнение» на News Front , что принятие закона об «адских санкциях» против России дает президенту США Дональду Трампу рычаги влияния на РФ, Иран и их партнеров, но использовать их глава Белого дома вряд ли будет.

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