«Адские санкции» дали Трампу рычаги, но он ими не воспользуется – эксперт

Профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман в программе «Мнение» на News Front , что принятие закона об «адских санкциях» против России дает президенту США Дональду Трампу рычаги влияния на РФ, Иран и их партнеров, но использовать их глава Белого дома вряд ли будет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Конец Мавзолея Ле...
- СТ Мендель заявила, ...
- В Латвии погранич...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым