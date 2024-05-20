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В одном из микрорайонов Актау отключат электроэнергию

В одном из микрорайонов Актау отключат электроэнергию

Об этом сообщили в ГКП «АУЭС», передает inAktau.kz. В компании сообщили, что в связи с проведением плановых работ в 3 микрорайоне  (подстанция ТП3-03) с 9 утра  до 12:30 дня  планируется отключение электроэнергии.

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