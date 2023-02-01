«Призываем обеспечить отсутствие дискриминации». Эксперты ООН поддержали МОК в вопросе возвращения российских спортсменов на международные старты

Эксперты Организации объединенных наций (ООН) по правам человека поддержали шаги Международного олимпийского комитета (МОК), направленные на то, чтобы допустить российских спортсменов к международным стартам в нейтральном статусе.
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