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«Призываем обеспечить отсутствие дискриминации». Эксперты ООН поддержали МОК в вопросе возвращения российских спортсменов на международные старты

Эксперты Организации объединенных наций (ООН) по правам человека поддержали шаги Международного олимпийского комитета (МОК), направленные на то, чтобы допустить российских спортсменов к международным стартам в нейтральном статусе.

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