На Среднем Урале прошли испытания на право ношения официальных геральдических знаков отличия сотрудников ОМОН и СОБР

Сотрудники ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Свердловской, прошли испытания на право ношения официальных геральдических знаков — знаков отличия подразделений полиции специального назначения территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации II степени.
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