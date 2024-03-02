Кирьос заявил, что Рублев не заслужил дисквалификацию за мат в адрес судьи

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос в своих социальных сетях выразил слова поддержки в адрес россиянина Андрея Рублева "Достойный поступок Бублика, заявившего, что он хочет продолжить матч.
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