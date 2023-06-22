55 лет, из них 20 с Президентом.

Спустя неделю после окончания Петербургского международного экономического форума отмечает своё 55-летие советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков — человек, который ведёт всю организационную и субстантивную работу этого мероприятия.
Спустя неделю после окончания Петербургского международного экономического форума отмечает своё 55-летие советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков — человек, который ведёт всю организационную и субстантивную работу этого мероприятия.
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