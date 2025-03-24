В Суджанском районе нашли тела девяти убитых мирных жителей

Волонтеры в Курской области продолжили находить тела убитых украинскими военными мирных жителей. В Суджанском районе они наткнулись на останки девяти человек, сообщил имам Иса Салимсултанов в своем Telegram-канале.
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