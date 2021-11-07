В Казахстане продавали коврики для вытирания обуви с изображением православного храма

Артем ЧирковПолитикаВ Казахстане продавали коврики для вытирания обуви с изображением православного храмаВ Казахстане выставили на продажу коврики для вытирания грязной обуви с изображением православного храма.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьMustafa ПахомовУзкоглазые выродки!ВМВиктор МихайловХочется поздравить Назарбаева с закономерным результатом его двуличности ! Токаева - то же !Виктор ЛуговойТакая маленькая местная проверочка русских и вообще православных на вшивость? Трусливенькая причём: авторы идеи на коврике свою лапочку не оставили, афишек с именем-хвамилией по тырнету не развесили, отсиделись в тенёчике. Русскому человеку бы и в голову не пришло какой-нибудь силуэт соборной мечети нарисовать, например, на пухто. Как-то ниже себя. Выходит, неизвестные борцы с православием хотели унизить наших, а рылом в дерьмо пали сами. А ведь светлую дорожку, как нам поступать, подсказали мерикане. МИДу - команда вести списочек. Такое-то такого-то двадцатого: казус номер раз. Такое-то такого-то двадцать первого: казус номер второй раз. Такое-то такого-то двадцать второго: казус номер третий раз. Посёл дружественного Казахленда приглашается в МИД на рюмку чая, там знакомится со списочком проявлений не совсем дружественности своей державчины по отношению к нам, засим следует наша санкция номер раз. При повторении истории - таким же порядком санкция номер второй раз, далее номер третий раз и т.д. В конце концов; до 1936 года никаких казахов в природе не бегало, а был подвид кыргызов. Киргизус вульгарис - и Киргизус казахус Линнея... Типа, - советская власть выделила в отдельное производство, наградила этнонимом, все дела.АЩАлександр ЩукинНу какой вознесенский собор!? это вообще не он не парк Панфиловцев. Это спецом поджег, да возможно какая то церковь но не Казахстан это точно!Комментировать
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