Казахстан оказался перед выбором: Белоусов потребовал от Астаны окончательно определиться. Путь "союзников" не очевиден

А

Александр

Русские регионы были включены в состав территории Казахстана с проживающим на этих территориях населением. Оно имеет право требовать возвращения насильственно отторгнутых от России территорий в её состав. А не бежать. Намерили им левой задней. Пора исправить. Крым и Донбасс вернулись. Также должны вернуться в родную гавань и эти территории и проживающее на них русское население. И потом, что наши умники не могут купить эти продажные местные шкуры и расставить всё по местам? У нагло-саксов получается. У тупых пиндосов получается. А наши что, еще тупее?