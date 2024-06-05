Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 906 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера смелых
    Ну вот, "Добрый мир" с доброй новостью!  Это действительно важная новость. И много меняются не только в этом регионе....Эр-Рияд сделал вы...
  • Евгений Дудко
    так а гдеж посейдоны или красивая сказкаАдмирал РФ: Амери...
  • Сэм Самуилович
    Ну и зачем вытащили этот мусор????? Сатановсеий выступает в виде первого снега... Он всё знает, всё покрывает, но.......Евгений Сатановск...

Казахстан оказался перед выбором: Белоусов потребовал от Астаны окончательно определиться. Путь "союзников" не очевиден

Казахстан оказался перед выбором: Белоусов потребовал от Астаны окончательно определиться. Путь "союзников" не очевиден

Фото: mil.ru Вчера 10K прочитали На встрече глав Минобороны ОДКБ в Казахстане министр оборонного ведомства России Андрей Белоусов фактически поставил хозяина диалоговой площадки перед выбором дальнейшего курса и союзников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр
Русские регионы были включены в состав территории Казахстана с проживающим на этих территориях населением. Оно имеет право требовать возвращения насильственно отторгнутых от России территорий в её состав. А не бежать. Намерили им левой задней. Пора исправить. Крым и Донбасс вернулись. Также должны вернуться в родную гавань и эти территории и проживающее на них русское население. И потом, что наши умники не могут купить эти продажные местные шкуры и расставить всё по местам? У нагло-саксов получается. У тупых пиндосов получается. А наши что, еще тупее?
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх