У «Аталанты» 6 поражений во 2-м круге Серии А впервые при Гасперини

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«Аталанта» уступила «Вероне» (1:2) в 33-м туре чемпионата Италии. Бергамаски потерпели 6 поражений во втором круге Серии А впервые с сезона-2015/16, когда команду возглавлял Эдоардо Рейя.