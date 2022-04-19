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У «Аталанты» 6 поражений во 2-м круге Серии А впервые при Гасперини

«Аталанта» уступила «Вероне» (1:2) в 33-м туре чемпионата Италии. Бергамаски потерпели 6 поражений во втором круге Серии А впервые с сезона-2015/16, когда команду возглавлял Эдоардо Рейя.

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