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В центре Перми УК специально топит дом фекалиями, чтобы его признали аварийным

В центре Перми УК специально топит дом фекалиями, чтобы его признали аварийным

Жильцы получили ответ, что пусть лучше заливает их дом, нежели рядом стоящую больницу.Жильцы одного из домов в центре Перми утверждают, что управляющая компания специально топит их дом, чтобы он стал аварийным.

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