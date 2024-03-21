В центре Перми УК специально топит дом фекалиями, чтобы его признали аварийным

Жильцы получили ответ, что пусть лучше заливает их дом, нежели рядом стоящую больницу.Жильцы одного из домов в центре Перми утверждают, что управляющая компания специально топит их дом, чтобы он стал аварийным.
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