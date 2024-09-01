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Какие новые предметы появятся в школах Архангельска и что они заменят

Какие новые предметы появятся в школах Архангельска и что они заменят

В 2024-2025 году в школах Архангельской области появятся новые предметы. Рассказываем, какие и что они заменят.

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