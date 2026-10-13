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Суд продлил до января 2027 года арест бывшему замминистра обороны Иванову

Суд продлил до января 2027 года арест бывшему замминистра обороны Иванову

Симоновский суд Москвы продлил до 2027 года арест бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о взятках.

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