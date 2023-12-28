На Украине обнаружили партизанское движение против мобилизации

Соскин: в лесах Украины появились партизаны-противники закона о мобилизации Законопроект о мобилизации на Украине, обнародованный в декабре, привел к появлению в лесах республики партизан-анархистов, которые не хотят отправляться в зону боевых действий.
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