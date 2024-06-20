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Опять у них проблемы. На этот раз США накрыла аномальная жара. Под угрозой 72 млн человек. До +45С

Опять у них проблемы. На этот раз США накрыла аномальная жара. Под угрозой 72 млн человек. До +45С

Эпическая жара распространится от Среднего Запада до Восточного побережья «Продолжительность этой волны тепла значительна и потенциально является самой продолжительной за последние десятилетия в некоторых местах», — заявили в Национальной метеорологической службе.

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