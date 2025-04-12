Космическая бомбардировка Юпитера: чем она так удивила учёных в 1994 году

С 16 по 22 июля 1994 года астрономы наблюдали столкновение кометы Шумейкеров-Леви 9 с Юпитером. Эта бомбардировка несколько изменила представление учёных о Солнечной системе и лишний раз подтвердила, что столкновение Земли с небесным телом вполне возможно.