В России предложили отменить выборы президента в 2024 году. Решится ли на это Путин и чего так боится наша власть

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  • АА
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Комментарии
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Александр Батт
Монархия может быть только абсолютная. Конституционная это та же демократия с дополнительным обременением народа.
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6 час.
Ольга Теленина
Автор статьи без имени? Видимо, испугался.
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6 час.
олег иванютин
переседент станет вечным посидеть
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3 час.

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