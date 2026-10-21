Высокие цены на топливо в Прибалтике вынуждают недобросовестных водителей воровать бензин. Фото: Sina Schuldt dpa/picture-alliance/ТАСС Самая ходовая валюта в Латвии этой осенью - чужой номерной знак.
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