Можно сказать, удачно совпало, что символом наступившего 2024 г. является дракон, поскольку год обещает быть особенно непростым и нервным.
Огненное кольцо: почему 2024 год может стать последним для американской гегемонии
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
ГОД БУДЕТ ИНТЕРЕСНЫМ...Думаю...что США окажутся ещё в большей ЖОПЕ.
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16 час.
Людмила Лиханова
Год будет непростой и расставит всё по своим местам. По крайней мере, всё к этому идет. И тут спешка не нужна. Трудно будет всем, но...по-разному. Штатам не завидую. И не только им.
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11 час.
ВД
Вовладар Даров
Америку захлестнет волна терроризма, мигранты всех мастей им устроят 11 сентября!
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2 час.
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