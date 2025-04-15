Лефортовский суд дал 12 суток девушке, напавшей на полицейских на похоронах рэпера

В Лефортовском районном суде прошло слушание дела о нападении на полицейских. Судили девушку по имени Евгения, которая устроила сцену во время траурной церемонии прощания с рэпером Павлом Ивлевым, более известному как Паша Техник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии