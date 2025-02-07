В России может появиться химиотерапия, не вызывающая выпадения волос

Ученые работают над снижением побочных эффектов от химиотерапии, в том числе выпадения волос, ведутся исследования, заявил РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
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