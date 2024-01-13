Под Тамбовом перевернулось такси

Сегодня утром под Тамбовом произошло дорожно-транспортное происшествие. В Покрово-Пригородном водитель автомобиля такси, пытаясь объехать внезапно выбежавшую на дорогу собаку, вывернул руль и не справился с управлением.
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