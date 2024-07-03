ЖКХ с человеческим лицом: губернатор Петербурга отменил повышение тарифов на услуги ЖКХ

Увеличение выплат для города составляло 9,8 процента Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил Комитету по тарифам города отменить запланированную с 1 июля индексацию тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
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