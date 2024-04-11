В Белоруссии начались официальные продажи машин Haima с гарантией

В Белоруссии начались продажи автомобилей Haima. Пока что дистрибутор бренда, компания «ПарадАвто», предлагает кроссовер 8S и 7-местный минивэн 7X, которые доступны в максимальных комплектациях Flagship и Premium соответственно.
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