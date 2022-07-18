ЦСКА подписал Ливио Жан-Шарля

Французский форвард Ливио Жан-Шарль (28 лет, 206 см) подписал с ЦСКА контракт по схеме 1+1. В послужном списке Жан-Шарля три сезона в Евролиге за «Виллербан» и «Олимпиакос», всего 85 матчей, 6,3 очка (61% двухочковых, 82% штрафных), 3,0 подбора, 0,6 передачи, 0,5 перехвата, 0,5 блок-шота.
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