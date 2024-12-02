Премьер Грузии Кобахидзе: власти не допустят сценария украинского Майдана

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны не допустят сценария украинского Майдана. "В отличие от Украины 2013 года, Грузия – независимое государство с сильными институтами и, самое главное, опытными и мудрыми людьми.
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