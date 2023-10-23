Исследование: микрозаймы берут более 12% россиян, уже имеющих кредит

Обращаются в микрофинансовые организации (МФО) более 12% жителей России, уже имеющих кредит. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia).
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