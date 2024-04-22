Более двух тысяч собственников квартир в Саратовской области перешли на прямые расчеты за услугу по обращению с ТКО

В первом квартале 2024 года, почти две тысячи владельцев квартир в значительных населенных пунктах Саратовской области приняли решение о переходе к прямым платежам за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами через Саратовский филиал компании “Ситиматик”.
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