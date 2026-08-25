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Росли в бедности? 8 привычек из детства, которые могут остаться с вами на всю жизнь

Росли в бедности? 8 привычек из детства, которые могут остаться с вами на всю жизнь

Детство в семье, где денег постоянно не хватало, редко проходит бесследно. И если во взрослом возрасте финансовая ситуация изменилась, старые привычки могут оставаться с нами, ведь деньги в таком случае связаны не только с покупками, но и с ощущением безопасности.

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