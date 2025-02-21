«РВ»: часть гарнизона ВСУ в запорожском селе Пятихатки сбежала с позиций

Российские военные, продвигающиеся в селе Пятихатки Запорожской области, обратили в бегство часть находящихся в этом населенном пункте украинских военных , сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
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