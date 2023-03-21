В Иране заявили о намерении получить огромные своповые поставки нефти и газа из России

Иран планирует получить огромные объемы своповых поставок нефти и газа из России в 2023 году, заявил иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи.
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