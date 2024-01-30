Кто разгромил Германию в 45-м по мнению французов разных лет

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен: «Французские опросы о том, какая страна больше всего способствовала разгрому Германии в 1945 году.
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