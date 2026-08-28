"ВКонтакте" перенесла функционал приложения в мобильные браузеры

Социальная сеть "ВКонтакте" перенесла все важные функции своего приложения на мобильные браузеры. В обновлении изменены навигация и интерфейс, сделан доступ к мессенджеру и ленте через нижнее меню, добавлена возможность делиться медиаконтентом в сторис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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