"ВКонтакте" перенесла функционал приложения в мобильные браузеры

Социальная сеть "ВКонтакте" перенесла все важные функции своего приложения на мобильные браузеры. В обновлении изменены навигация и интерфейс, сделан доступ к мессенджеру и ленте через нижнее меню, добавлена возможность делиться медиаконтентом в сторис.