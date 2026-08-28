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Царьград

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"ВКонтакте" перенесла функционал приложения в мобильные браузеры

"ВКонтакте" перенесла функционал приложения в мобильные браузеры

Социальная сеть "ВКонтакте" перенесла все важные функции своего приложения на мобильные браузеры. В обновлении изменены навигация и интерфейс, сделан доступ к мессенджеру и ленте через нижнее меню, добавлена возможность делиться медиаконтентом в сторис.

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