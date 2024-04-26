В Госдуму внесли законопроект, позволяющий губернаторам продлевать майские праздники

Решение о продлении должно приниматься на региональном референдуме Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внес на рассмотрение законопроект, позволяющий губернаторам продлевать майские праздники, если за это проголосует большинство жителей региона, сообщает РИА Новости.
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