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Адвокат обвиняемого в подрыве "Северных потоков" пытается сорвать суд в ФРГ

Адвокат обвиняемого в подрыве "Северных потоков" пытается сорвать суд в ФРГ

Судебный процесс по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», намеченный на осень в Гамбурге, оказался под угрозой срыва из-за действий защиты обвиняемого .

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