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Царьград

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Третьяк надеется на лояльность нового президента IIHF к России

Третьяк надеется на лояльность нового президента IIHF к России

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил надежду, что выборы нового президента Международной федерации хоккея на льду 2 октября повлияют на решение Спортивного арбитражного суда по допуску российских команд на мировые турниры.

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