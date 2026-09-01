Третьяк надеется на лояльность нового президента IIHF к России

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил надежду, что выборы нового президента Международной федерации хоккея на льду 2 октября повлияют на решение Спортивного арбитражного суда по допуску российских команд на мировые турниры.
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