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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мозякин покинул пост директора по развитию «Металлурга»: «Мы не прощаемся, остаемся на связи с нашей легендой. Всегда ждем на матчах»

Олимпийский чемпион Сергей Мозякин покинул пост директора по развитию «Металлурга».  «Спасибо за работу, Сергей Валерьевич! Сергей Мозякин покидает пост директора по развитию ХК «Металлург».

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