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Пятый канал

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Попрошайничество с порога: зачем Зеленский экстренно прилетел в Канаду

Попрошайничество с порога: зачем Зеленский экстренно прилетел в Канаду

Зеленский сейчас разъезжает по западным странам. Из Норвегии он отправился в Исландию, а затем — в Канаду, где буквально с трапа самолета дал понять, что будет выпрашивать у местных властей дальнейшую помощь для Украины.

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