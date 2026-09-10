Попрошайничество с порога: зачем Зеленский экстренно прилетел в Канаду

Зеленский сейчас разъезжает по западным странам. Из Норвегии он отправился в Исландию, а затем — в Канаду, где буквально с трапа самолета дал понять, что будет выпрашивать у местных властей дальнейшую помощь для Украины.
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