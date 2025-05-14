Иран предложил создать совместное предприятие по обогащению урана

Иран в рамках переговоров с США по ядерной программе предложил создать совместное предприятие по обогащению урана с участием региональных арабских стран с использованием американских инвестиций – в качестве альтернативы требованию Вашингтона о свертывании своей ядерной программы, газета The New York Times со ссылкой на четырех неназванных иранских чиновников.