Иран предложил создать совместное предприятие по обогащению урана

Иран в рамках переговоров с США по ядерной программе предложил создать совместное предприятие по обогащению урана с участием региональных арабских стран с использованием американских инвестиций – в качестве альтернативы требованию Вашингтона о свертывании своей ядерной программы, газета The New York Times со ссылкой на четырех неназванных иранских чиновников.
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