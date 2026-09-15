Россиянам посоветовали работать блоками по 90 минут

Россиянам оптимально работать блоками по 90 минут, заявил «Газете.Ru» HR специалист Алексей Чихачев. По его словам, при переключении мозг задействует другие механизмы внимания, поэтому человек ощущает прилив свежести, однако запас энергии продолжает расходоваться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В России могут из...
- Российским студен...
- ЛЛ Пенсионеры выбира...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым