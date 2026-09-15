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Россиянам посоветовали работать блоками по 90 минут

Россиянам оптимально работать блоками по 90 минут, заявил «Газете.Ru» HR специалист Алексей Чихачев. По его словам, при переключении мозг задействует другие механизмы внимания, поэтому человек ощущает прилив свежести, однако запас энергии продолжает расходоваться.

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